Герцог и герцогиня Кембриджские продолжают свой королевский тур по Канаде. Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на детском празднике для семей военнослужащих. На вечеринку молодые родители взяли детей - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Малыши были счастливы - пускали мыльные пузыри, играли с воздушными шарами и катались на пони.

Как сообщают журналисты местных СМИ, принца Джорджа спросили, разрешит ли он своей сестренке прокатится на пони после него. На что малыш ответил со вздохом: " Еще нет, ей запрещают, она маленькая...".

Все отмечают, что на детской вечеринке Джордж был очень спокоен и показал себя весьма воспитанным молодым человеком. Перед тем, как что-то попросить, он спрашивал маму или папу - можно ли ему это?

А Шарлотта, наоборот, без лишних вопросов принялась бегать вокруг площадки. Большой интерес у нее вызвали воздушные шарики и самая настоящая пушистая белая собачка, к которой, правда, сначала Шарлотта боялась подходить.

Напомним, Кейт Миддлтон и Принц Уильям совершают официальный визит в Канаду. Это первая поездка британской королевской семьи, в которую они взяли обоих детей.

Metro уже рассказывало о прибытии Кембриджей в Канаду - как вел себя малыш Джордж на взлетном поле и как выглядела Кейт после долгого перелета. Подробнее ЗДЕСЬ.