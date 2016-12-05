Неделя с 5 по 11 декабря в Петербурге ожидается ненастной, а погода - очень неустойчивой. В понедельник в северной столице дождь сменится снегом, а температура воздуха резко понизится. О похолодании уже сообщили в МЧС и предупредили о сильном ветре. Порывы его могут достигать 15-20 м/с, в прибрежных районах – до 23 м/с, направление ветра будет меняться.

В Петербурге в течение дня 5 и 6 декабря на дорогах ожидаются заносы и сильнейший гололед.

В Комитете по благоустройству города уже сообщили о том, что дорожные предприятия с ночи ведут борьбу со стихией.

- Водители и механизаторы сменяют друг друга прямо на линии, не заезжая в колонны, - сообщили в пресс-службе комитета, - Основной упор сегодня днем сделан на очистку водоприемных устройств: дорожники освобождают патрубки от снега и, при необходимости, прогревают паром. Перед дорожными предприятиями поставлена задача максимально бросить силы на очистку тротуаров до наступления заморозков.

По прогнозам метеорологов, погода не даст расслабиться петербуржцам всю ближайшую неделю: заморозки будут резко сменяться оттепелями, а осадки будут идти всю неделю - в виде снега, дождя и снега с дождем. Подробнее ЗДЕСЬ.

Добавим, с начала зимнего сезона в Петербурге уже выпало более 1,1 м снега – это треть всего объема, обрушившегося на город в суперснежную зиму 2010-2011 годов. Дорожники к сегодняшнему дню вывезли с улиц города более 800 тысяч кубометров снега. Только за последнюю неделю предприятиями организовано более 11,1 тысяч смен техники и почти 9 тысяч смен работников ручного труда.

В первые дни декабря для очистки сильно запаркованных улиц привлекались 17 эвакуаторов.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой дорог и тротуаров.

В комитете работают две круглосуточные горячие линии: 314-60-13 и 576-14-83.