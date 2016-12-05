Погода в Петербурге будто издевается над горожанами - через день меняется от плюса к минусу и обратно. После морозного воскресенья в понедельник, 5 декабря, в Петербурге потеплело до +3 градусов. Снег начал таять, а с неба льется дождь. Такая погода продержится до вечера, с наступлением ночи в городе начнется похолодание.

По прогнозам синоптиков, уже вечером 5 декабря в Петербурге столбики термометров опустятся до -6 градусов, осадки прекратятся, ветер останется сильным - до 13 м/с. Всю ночь лужи будут замерзать, к утру температура воздуха составит -6-8 градусов. Морозно и солнечно будет в течение всего вторника, 6 декабря, но без снега.

По всей видимости, на дорогах Петербурга 6 декабря ожидается "день жестянщика". Автомобилистов просят быть предельно осторожными.

В среду, 7 декабря, синоптики вновь прогнозируют потепление - столбики термометров к вечеру среды поднимутся до +1 градуса; ветер утихнет, пройдет дождь со снегом. Вновь похолодает в пятницу, 9 декабря - температура воздуха опустится до -6 градусов.

По предварительным данным, выходные будут морозными и без сильных осадков.