Улицы Петербурга продолжают украшать к Новому году. В разных районах города уже появились различные украшения: гирлянды, снежинки, агнелы, шары. Невский проспект уже предстал перед горожанами и гостями города во всей красе с мигающими гирляндами.

На Малой Садовой, к примеру, появились фигуры трех ангелов и шары из мерцающих гирлянд. В Невском районе города можно увидеть не только фигуры ангелов, но и композиции из звёзд и фонтаны из гирлянд, снеговиков у Володарского моста. На Васильевском острове красуются огромные шары и снежинки.

Монтаж главной городской ёлки на Дворцовой площади завершился. Разноцветными огнями новогоднее дерево будет переливаться с 24 декабря, когда в Петербург приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Напомним, что этот Новый Год город встретит с новыми елями и фотозонами.

Ёлки Петербурга обновили впервые за 10 лет