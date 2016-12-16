В Петербурге завершается подготовка к новогодним праздникам. Город почти полностью украшен к Новому году, на улицах устанавливают елки, зажигают иллюминацию и праздничные огни.

В этом году в Петербурге появятся новые оригинальные ели и яркие световые фотозоны. Всего в городе разместят 893 новых элементов оформления.

- Впервые за 10 лет на улицах города появятся новые ели - для каждой ели выстроен свой тематический сюжет, а особенное внимание уделено композиционному решению — каждое построено на разных средствах выразительности и художественных приемах, - сообщили в пресс-службе ГЦРР Петербурга.

Новые ели появятся в людных местах в центре - на Невском проспекте и Петроградской стороне. Остальные же районы города разместят новогодние ели, украшавшие Санкт-Петербург в предыдущие годы.

Новые ёлки в Петербурге:

Ель «Цирк» на площади Белинского - в единственном экземпляре. На елке будет разыграно настоящее цирковое представление - так, как его видит зритель на реальной арене цирка. Первый ярус займут гигантские дрессированные животные, высота некоторых составит до 4-х метров — это композиционный центр. Далее — атрибуты цирковых артистов — барабан, шляпа фокусника, булавы жонглеров. Под самым куполом, ближе к макушке – воздушные гимнасты-трюкачи. С высоты человеческого роста акробаты небольшие, но на деле каждая фигура высотой более 2-х метров.

Ель «Зимние забавы» украсят традиционными зимними предметами одежды — шапки, перчатки и приспособлениями для катания — коньки, лыжи, лыжные палки исполинских размеров

Ель «Снежная королева» (на Адмиралтейской набережной, напротив Медного всадника и на площади у Московских ворот) создаст полную имитацию морфологии живого дерева. Эта ель украшена исключительно декоративными орнаментальными элементами — стилизации морозных узоров, которые лягут на каркас массивных размашистых лап.

Ели «Ретро» (между 6 и 7 линией В.О. со стороны ст. м. Василеостровская, у БКЗ «Октябрьский» и на Московской площади) — импровизированные домашние ели с привычными елочными игрушками - настоящие шишки и шоколадные, стеклянные шары и сосульки, конфеты, ватные пупсы-зайки, гирлянды, звезда на макушке — все, как было в детстве.

Другие яркие украшения Петербурга к Новому Году:

Впервые в праздничное оформление этого года войдет Салтыковский сквер – он станет интересной фотозоной для горожан благодаря размещенной здесь специальной галереи из арок и световых ворот, которая полностью повторит уникальную решетку сада сквера, которая размещалась здесь с конца XIX века – в оформлении центральной части города вновь будут использованы важные историко-культурологические мотивы и важные символы архитектурного Петербурга.

В оформлении сквера также будет задействован оригинальный светодинамический фонтанный комплекс 23 метра в диаметре - похожий светодинамический фонтан украсит и Александровский сад.

Всего в Петербурге будут размещено порядка 692 новых световых композиций и светодинамических решений, 171 световая композиция на опорах освещения, 30 световых композиций на тросовых конструкциях.

Большинство новых решений будут размещены на главных магистралях города – Дворцовая и Воскресенская набережные, набережная Кутузова, Адмиралтейская и Петровская набережные, набережная лейтенанта Шмидта.

Общая сумма затрат на праздничное оформление на период Новогодних праздников в IV квартале 2016 года составляет 191 млн. руб. Общая стоимость оформления составляет 242 млн. рублей.