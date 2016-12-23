Эпидемия гриппа прогнозируется в Петербурге в феврале-марте. В городском комитете по здравоохранению говорят, что не допустят прошлогоднего дефицита противовирусных препаратов.

- Мы учли опыт прошлого года, когда народ в разгар эпидемии скупал «Тамифлю» по 5-7 пачек про запас, на всякий случай, - рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Засухина. – Конечно, срок годности у препарата (семь лет) большой и он вряд ли пропадет. Но тот, кому он действительно нужен, не мог купить лекарство. Теперь бесконтрольного отпуска этого препарата не будет – только по рецепту врача.



Специалисты просят горожан не назначать самим себе противовирусные средства и обращаться к врачам. При этом участковые педиатры и терапевты уже проинструктированы, какие препараты они должны выписывать пациентам. Это поможет избежать ситуаций прошлого года, когда пациентам в некоторых поликлиниках назначался не действующий на вирус свиного гриппа ремантадин.



- 15 декабря мы собрали большое методическое совещание с участием заместителей главных врачей поликлиник по медицинской части, - рассказала Metro Засухина. – На ней мы осветили современные методы лечения гриппа и внебольничных пневмоний. В список рекомендованных вошли как препараты с доказанной, так и не доказанной эффективностью. Но здесь – сами понимаете: сколько врачей – столько мнений.



В комитете по здравоохранению сообщили, что создают стратегический запас противовирусных лекарств – так что нехватки препаратов ждать не стоит.