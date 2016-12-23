Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) была признана виновной в попытке присоединиться к запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Московский окружной военный суд (МОВС) 22 декабря приговорил её к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. Защита Карауловой уже обжаловала приговор.

Как рассказал Metro Управляющий партнёр коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнёры" Владимир Старинский, статья у Карауловой очень серьёзная и потому маловероятно, что она сможет выйти сухой из воды. Единственный вариант для неё – переквалификация её статьи на другую, которая не связана с террористической деятельности.

–Девушке инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Оно предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Так как речь идет о приготовлении к совершению преступления, размер наказания не может превышать половины максимального срока (ч. 2 ст. 66 УК РФ), т.е. 10 лет. Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии. И в этом моменте решение суда может стать предметом для дискуссии. В соответствии с ч.3 ст. 64 УК РФ, ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 205.5, не может быть назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного указанной статьей (10 лет лишения свободы). Уже в силу наличия данного обстоятельства сама возможность смягчения приговора представляется маловероятной. Исключение возможно лишь в случае, если обвинение будет переквалифицировано по другой статье УК РФ, не имеющей отношения к осуществлению террористической деятельности, – заявил специалист.

Напомним, что Караулову арестовали 28 октября 2015 года. Следователи считают, что студентка в конце мая 2015 года тайно от родителей улетела в Стамбул. Оттуда она хотела попасть на территорию Сирии, где планировала примкнуть к ИГ. При попытке перейти границу турецкие полицейские задержали Караулову и ещё 12 граждан России.

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