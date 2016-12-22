Московский окружной военный суд (МОВС) 22 декабря приговорил к четырём годам и шести месяцам лишения свободы бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), признанную виновной в попытке присоединиться к запрещённой на территории РФ террористической организации "Исламское государство" , передаёт корреспондент Metro из зала суда.
В основу приговора суд приобщил данные Ивановой в начале следствия признательные показания (от которых девушка позже отказалась). Суд посчитал первоначальные показания достоверными, а более поздние – надуманными и противоречивыми.
Прокурор требовал для 20-летней девушки, которая утверждала, что бежать в Сирию её заставила любовь и стремление выйти замуж, наказания в виде пяти лет лишения свободы.
Адвокаты Карауловой просили оправдать их подзащитную. Защита настаивала, что представленные стороной обвинения доказательства, а также заслушанные на суде свидетели не подтверждают намерения девушки стать террористкой.
Караулова не признала себя виновной, на суде она раскаялась в своих поступках и напомнила, что никогда не собиралась воевать или участвовать в терактах.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. Защита Карауловой уже обжаловала приговор.
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