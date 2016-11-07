Во Владимире во время проведения соревнований по боксу умер 15-летний школьник, учащийся спортивной школы олимпийского резерва, сообщает Следственное управление СК по Владимирский области.

Трагедия произошла 5 ноября, когда юный спортсмен участвовал в бою. Во время боя он пропустил несколько ударов в голову. Судья был вынужден прекратить бой. Почти сразу же мальчику стало плохо.

Дежурные врачи пытались ему помочь, но не смогли побороть начавшиеся у спортсмена судороги. Подоспевшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать подростка, но пострадавший скончался по пути в больницу.

Известно, что пару лет назад этот юный спортсмен получил травму головы, но упорно продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях, передает РИА Новости.

Теперь следователи выясняют, как подростка допустили к последним в его жизни соревнованиям, ведь о его травме всем было известно. Дело заведено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей".

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