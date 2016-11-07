Во Владимире во время проведения соревнований по боксу умер 15-летний школьник, учащийся спортивной школы олимпийского резерва, сообщает Следственное управление СК по Владимирский области.
Трагедия произошла 5 ноября, когда юный спортсмен участвовал в бою. Во время боя он пропустил несколько ударов в голову. Судья был вынужден прекратить бой. Почти сразу же мальчику стало плохо.
Дежурные врачи пытались ему помочь, но не смогли побороть начавшиеся у спортсмена судороги. Подоспевшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать подростка, но пострадавший скончался по пути в больницу.
Известно, что пару лет назад этот юный спортсмен получил травму головы, но упорно продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях, передает РИА Новости.
Теперь следователи выясняют, как подростка допустили к последним в его жизни соревнованиям, ведь о его травме всем было известно. Дело заведено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей".
Справка
- С 1943 по 2000 годы на ринге погибло около 400 боксеров. Причем 300 смертей проходится на период с 1943 по 1968 годы, когда медицинское обследование спортсменов накануне боя было очень слабым.
- В статистику не попали боксёры, которые стали инвалидами из-за травм полученных на ринге.
- По количеству смертельных исходов сейчас бокс занимает далеко не первое место. Этот вид спорта лишь во втором десятке (после футбола и легкой атлетики).
- Однако каждый смертельный случай на ринге провоцирует бурю протеста в обществе. Часто бокс требуют запретить как варварский вид спорта.
- После волны протестов в 1996 году бокс едва не исключили из программы Олимпийских игр.
- С тех пор требования к безопасности спортсменов сильно ужесточились, сообщает интернет журнал о боксе fightnews.ru.