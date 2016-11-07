ЧП произошло 5 ноября в Красноярской средней общеобразовательной школе в Омской области. 16-летний юноша скончался после завершения баскетбольного турнира. Как уже писало Metro, в тот же день похожая трагедия произошла и во Владимирской области. Там умер юный боксёр, который получил несколько сильных ударов по голове. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

А на соревнованиях по баскетболу несчастный случай произошел около 13:30, как раз когда уже началась церемония награждения победителей. В это время школьнику стало плохо. Медики пытались оказать ему помощь, но спасти парня не удалось. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

По предварительной информации, баскетболист умер из-за проблем с сердцем. Известно, что по этой причине ранее с родителями он обращался в больницу. Им посоветовали пройти комплексное обследование, но сделать это они не успели, передаёт портал "НГС.Омск".

"Точнее о причинах смерти ребенка можно будет высказаться после проведения судебно-медицинских исследований, результаты которых ожидаются сегодня", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Факты

Похожая трагедия произошла в 2013 году в Мелитополе. Там 19-летний студент Педагогического университета умер после игры в баскетбол. В спортзале родного ВУЗа парню стало плохо. Он сел на скамью и потерял сознание. Подробности в видео материале.