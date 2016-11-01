В салон красоты ворвался извращенец и заставил сотрудницу сделать ему “приятно” руками. Она в тот момент находилась в салоне одна. Произошло это 31 октября около 21 часа. Двумя часами позже 28-летняя девушка обратилась в полицию.

По ее словам, злоумышленник - светловолосый мужчина около 30 лет, был одет в черные брюки и куртку цвета хаки. Он угрожал физической расправой, если она не выполнит его сексуальных требований.

На данный момент злоумшленника разыскивает полиция. А вот другой извращенец - насильник из Красногвардейского района - уже задержан, причем силами добровольцев.

Тогда Metro пообщалось с одним из участников задержания - дружинником Александром Тягуновым. Он и его напарник Сергеем Васильевым провели несколько суток совместно с оперативниками в поисках подозреваемого. Опросили около 30 человек - тех, кто мог что-либо знать о личности или местонахождении насильника. Трижды выезжали на 12-часовую слежку, отработали места, где мог бывать подозреваемый, анализировали фото.

Когда необходимые документы были получены, дружинники совместно с оперативниками приступили к задержанию. Под видом проверки счетчиков зашли в нужную квартиру. Подозреваемый вел себя спокойно, и, по словам Александра, уже знал о слежке. Однако признался во всем лишь в участке, когда увидел показания свидетелей.