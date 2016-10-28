Насильника из Красногвардейского района задержали двое парней, устроивших поиск и слежку подозреваемого. Об этом сообщается в социальной сети. Metro пообщалось с одним из участников задержания - дружинником Александром Тягуновым.

- Сначала информаторы выследили насильника по ID в социальной сети. Там он совсем не был похож на себя. Однако после стали всплывать подробности о нем и его личной жизни. Начали слежку, буквально по пятам.

Александр Тягунов вместе с Сергеем Васильевым провели несколько суток совместно с оперативниками в поисках подозреваемого. Они опросили около 30 человек - тех, кто мог что-либо знать о личности или местонахождении насильника. Трижды выезжали на 12-часовую слежку, отработали места, где мог бывать подозреваемый, анализировали фото.

- Поняли, где живет, опросили соседей. Однако задержание могло сорваться - чуть ранее под подозрение попал другой, очень похожий человек. Но не тот. Пока по нему шло выяснение, мы не могли задержать реального насильника.

Когда необходимые документы были получены, дружинники совместно с оперативниками приступили к задержанию. Под видом проверки счетчиков зашли в нужную квартиру. Подозреваемый вел себя спокойно, и, по словам Александра, уже знал о слежке. Однако признался во всем лишь в участке, когда увидел показания свидетелей.

О поимке подозреваемого 27 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета Петербурга. По данным оперативников, это местный житель 1991 года рождения.

В ночь с 30 сентября на 1 октября 58-летняя женщина пешком возвращалась из ночного магазина. Затем она зашла в подъезд одного из домов по проспекту Наставников, проследовала в лифт, за ней зашел насильник. Он избил ее и начал душить. После этого он остановил лифт на четвертом этаже, вытащил женщину и, протащив тело через лестницу черного хода, изнасиловал.

По мнению сотрудников уголовного розыска, такие уверенные действия насильника свидетельствуют о том, что он хорошо был знаком с устройством дома и, возможно, часто бывал.