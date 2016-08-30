Под завалами в итальянском городе Аматриче, который пострадал от землетрясения, спасатели нашли живой кошку по кличке Джойя (ит. – радость). Об этом 30 августа сообщает "La Stampa".

24 августа подземный толчок почти полностью разрушил центр итальянского городка Аматриче в регионе Лацио, и спасатели уже неделю работают в завалах.

Спасшаяся жительница Даниэла одолевала специалистов просьбами, чтобы они нашли её кошку Джойю, хотя шансов было мало. Она пыталась найти животное самостоятельно, но звук работающей техники заглушал её голос. Женщина призналась, что питомица – это всё, что у неё осталось.

Рабочие наткнулись на кошку совершенно случайно. Это случилось через пять дней после катастрофы, и животное легко могло умереть от истощения, жажды или просто задохнуться.

Кошка была найдена под завалами истощённой и обезвоженной. Спасатели сразу же напоили питомицу и отправили к ветеринару.

В данный момент везучая Джойя уже вернулась к своей счастливой хозяйке.