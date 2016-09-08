Петербургского священнослужителя Глеба Грозовского, который обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех школьниц, после экстрадиции из тюрьмы Израиля оставили в Москве. Грозовский в столице должен пройти карантин в спецучреждении Федеральной службы исполнения наказаний, уточнили "Радио Балтика" в СК РФ по Петербургу.

По неофициальным данным, в Петербург отца Глеба доставят на следующей неделе.

"Осуществляется экстрадиция обвиняемого из Государства Израиль в Москву, и после того, как его доставят в Санкт-Петербург, с ним будут проведены необходимые следственные действия", - уточнили в пресс-службе следкома.

Напомним, 37-летний Глеб Грозовский заочно обвиняется в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

"По версии следствия, летом 2011 года в Ленинградской области священнослужитель Грозовский в православном детском лагере совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского следкома.

Также, по версии следствия, в июне 2013 года обвиняемый в Греции в лагере православного детско-юношеского клуба в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения, совершил в отношении них действия сексуального характера.

Осенью 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его задержали в Израиле и поместили в местную тюрьму.

Накануне в аэропорту Тель-Авива израильские власти передали Грозовского российским силовикам. Вечером священника доставили в Москву обычным рейсом в сопровождении сотрудников УФСИН и Интерпола.