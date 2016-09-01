Новый тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал встречу Россия-Турция, которая прошла 31 августа 2016. Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции он заявил, что российским игрокам не хватило точных завершающих ударов в атаке.

"Нам сегодня не хватило так называемого инстинкта убийцы. Я не говорю, что там нужно было непременно забивать, но хотя бы до удара надо было дело доводить. На таком уровне по 5-10 моментов не бывает, бывает по одному, по два, которые нужно максимально использовать", - заявил он.

Главный тренер сборной России Черчесов также отметил, что товарищеский матч Россия-Турция показал ряд уязвимостей и слабых мест, которые сейчас есть в отечественной сборной. На своём посту он собирается сделать всё необходимое, чтобы игроки стали единой командой и выигрывали у соперников.

"Есть у нас такое качество - чуть-чуть пессимистично думать. Я так не настроен. У нас есть игроки, и мы будем делать все, чтобы они становились командой. Первый шаг в этом направлении сделали", - отметил тренер.

Добавим, что товарищеский матч Россия-Турции стал первой игрой для Черчесова в качестве главного тренера сборной России. Как он отметил журналистам, это встреча стала для него скорее контрольной, нежели товарищеской. В связи с этим счет матча по футболу Россия-Турция запомнится ему надолго и теперь он будет знать, отчего отталкиваться, чтобы подготовиться к следующей игре.

Напомним, что 31 августа 2016 прошёл товарищеский матч Турция-Россия, который завершился со счетом 0:0. Встреча состоялась в Анталье. В следующий раз в таком формате российские футболисты встретятся с командой Ганы в Москве, а уже 9 октября в Краснодаре отечественная сборная сыграет с командой Коста-Рики.