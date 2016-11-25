В Эрмитажном театре состоялось подписание протокола о намерениях между Государственным Эрмитажем и Благотворительным Фондом Александра Кержакова «Звезды детям».

В церемонии приняли участие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор фонда «Звезды детям» Милана Кержакова.

Как стало известно корреспонденту Metro, теперь, по соглашению сторон, будет подготовлена трехлетняя программа сотрудничества музея и фонда по реализации детских просветительских программ. Фонд «Звезды детям» становится единственным детским Фондом, входящим в число корпоративных членов международного Клуба Друзей Эрмитажа.

- Хочу отметить, что этот протокол является безусловной вехой в развитии нашего фонда. Теперь мы будем сотрудничать со Школьным центром Эрмитажа, которому будем поставлять техническое оснащение. Я надеюсь, что вместе мы сможем организовать максимальную помощь как для наших подопечных, так и для Школьного центра, - сказала Милана Кержакова.

Также фонд примет участие в разнообразных образовательных программах и экскурсиях, которые будут специально подготовлены сотрудниками Школьного центра. А в начале декабря состоится рождественский аукцион, все сборы от которого пойдут на реализацию программы фонда «Звезды детям».