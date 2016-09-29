Художники из Финляндии устроили танцевальный флешмоб в центре Петербурга

Художники Лаури Яантти, Катарина Шйоблом, Алисия Бернс, Аррту Пелтониеми и Лаоникос Псимикоко приехали из Финляндии в Петербург на Форум пространственного развития, организованный ARTS4CITY.

Жителей Северной столицы России они между делом решили вовлечь в свой проект Katulavatanssit, что в переводе с финского значит «Танцуя на улице».

Во вторник, 27 сентбяря, художники вышли на Невский проспект к Екатерининскому скверу и устроили там так называемый #urbanhitchhiking – городской автостоп. Они останавливали на улице случайных прохожих и предлагали им потанцевать.

– Вечно спешащие люди на шумном Невском – такой мы воспринимаем главную улицу города. Но благодаря музыке, танцам и спонтанности Невский преображается. Мы отчетливо чувствуем свои барьеры, и можем преодолеть их с помощью танца, получая свободу, – объяснила Metro смысл акции координатор ARTS4CITY Александра Ненько.

Она отмечает, что не все прохожие откликались на предложение финнов – большинство людей проходили мимо, спеша по делам, но некоторые петербуржцы всё-таки включались в игру и делали несколько танцевальных па.

– Еще больше людей улыбались в ответ на неожиданное предложение. Встреча глазами и улыбка – первый шаг для контакта незнакомцев в городе. Невинные городские танцы делают улицы живыми, а людей ближе друг другу, – делится итогами Александра Ненько.