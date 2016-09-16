Уже в эту субботу, 17 сентября, в полдень на площади Островского стартует фестиваль "Музыка на Неве", который оценят любители классики. Пока артисты оттачивают в репетиционных залах свои выступления, на четырёх основных площадях Северной столицы идёт монтаж сценических конструкций. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму.

На Биржевой площади, непосредственно на ступенях исторического здания, с 14 сентября монтируется главная сцена фестиваля площадью 200 квадратных метров. Она примет в субботу самое большое количество артистов – сводный хор и Большой симфонический оркестр Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.

Утром 16 сентября, в пятницу, также начался монтаж сценических декораций сразу на трех тематических площадках фестиваля «Музыка на Неве»: площади Островского, где прозвучит музыка театра; Конюшенной площади, где будет исполняться музыка кино; и Исаакиевской площади, на которой в исполнении инструменталистов и солистов будет звучать музыка души.

Подробную программу фестиваля читайте здесь: Фестиваль под открытым небом "Музыка на Неве" пройдёт в Петербурге

Вход на все мероприятия музыкального фестиваля свободный.