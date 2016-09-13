Любителей классической музыки ждёт настоящий праздник 17 сентября. В субботу ровно в полдень зазвучит "Музыка на Неве". Более девяти часов на различных городских площадях будет звучать классика. Вход на все мероприятия музыкального фестиваля – свободный, отмечают организаторы.



- Вместе с выстрелом полуденной Петропавловской пушки площадь Островского закружится в вальсе Арама Хачатуряна из балета «Маскарад»– этим произведением откроется музыкальная программа фестиваля, - рассказывают о предстоящем грандиозном событии организаторы.

В 21.30 в небо Петербурга с пляжа Петропавловской крепости взмоют яркие огни фейерверка под музыкальное сопровождение.

В связи с концертами в районе проведения концертов будут перекрывать движение транспорта.