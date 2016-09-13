С 12.00 до 18.00 на площади Островского прозвучат арии из популярных опер и оперетт: «Кармен» Д. Верди, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта и другие. Артисты балета исполнят известные музыкальные номера из спектаклей «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Дон Кихот» Л. Минкуса. Здесь также прозвучат фрагменты из мюзиклов и шлягеры 50-70-х годов, ставшие современной классикой.
В программе принимает участие Симфонический оркестр Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Зазеркалье», главный дирижер – народный артист России П. Бубельников, а также солисты–лауреаты международных конкурсов.
С 13.00 до 19.00 на Конюшенной площади будут исполнены лучшие музыкальные произведения, ставшие классикой благодаря кинематографу. На этой площади проходили съемки фильма «Преступление и наказание» Д. Светозарова, и именно здесь для всех любителей отечественного кино будут выступать молодые вокалисты и инструменталисты. Под открытым небом прозвучат мелодии из любимых кинофильмов: «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Мой ласковый и нежный зверь», «Человек амфибия», «Жестокий романс» и других, а также лучшие джазовые мировые хиты.
В программе принимает участие ансамбль студентов петербургской консерватории (дирижер – Т. Горковенко), ансамбль духовых инструментов, известные джаз-бэнды и солисты-лауреаты международных конкурсов.
С 14.00 до 20.00 на Исаакиевской площади будет звучать духовная музыка, народная музыка и романсы. У ступеней самого высокого Собора Петербурга прозвучат бессмертные произведения Моцарта, Бетховена, Вивальди, Дворжака, Баха, Шопена, Шумана, Чайковского в исполнении петербургских инструменталистов. Музыкальные композиции будут перемежаться интересными фактами из жизни великих композиторов, связанные с Санкт-Петербургом, и чтением тематических стихов.
В программе принимают участие: Русская роговая капелла под управлением С. Песчанского, проект Neo классика и Д. Янковский, другие профессиональные музыкальные коллективы города.
Главным событием музыкального дня станет гала-концерт на Биржевой площади. Начало программы – в 20.00. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга художественный руководитель Народный артист России С. Стадлер, дирижер Заслуженный артист России В. Беглецов, и сводный хор передадут мощь классической музыки русских композиторов, прославляющей величие России и Санкт-Петербурга. Гала-концерт торжественно откроет Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.
В программе гала-концерта – популярные произведения и песни о Петербурге, а также величайшие произведения отечественной классической музыки, написанные композиторами, чья жизнь неразрывно связана с городом на Неве: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Н.А. Римский-Корсаков.