На саммите ЕС было принято решение по Украине. В итоговом заявлении указано, что Соглашение об ассоциации с ЕС не даст Украине статус кандидата на вступление.

Как сообщает ТАСС, главная цель Соглашения об ассоциации - это более близкие и долгосрочные отношения между сторонами документа. При этом Украина не получит военных гарантий или военной помощи.

- Соглашение подтверждает продолжение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, в частности предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового уничтожения, однако оно не содержит обязательств ЕС или его стран членов по предоставлению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи Украине, - говорится в документе.

Кроме того, граждане Украины не получат право на жительство или работу в странах Евросоюза.

Напомним, лидеры стран Европейского союза согласовали на саммите продление санкций в отношении России на шесть месяцев.

По данным разных источников, процесс по продлению санкций в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов начнется либо в пятницу, 16 декабря, либо в начале следующей недели.

Действие секториальных экономических санкций против России, на данный момент, истекает 31 января 2017 года. Предположительно, что в соответствии с новыми договорённостями ограничения продлят до 31 июля 2017 года.