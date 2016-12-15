Лидеры стран Европейского союза согласовали на саммите продление санкций в отношении России на шесть месяцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным разных источников, процесс по продлению санкций в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов начнется либо в пятницу, 16 декабря, либо в начале следующей недели.

Действие секториальных экономических санкций против России, на данный момент, истекает 31 января 2017 года. Предположительно в соответствии с новыми договорённостями ограничения продлят до 31 июля 2017 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд уже заявляли, что санкции будут продлены, так что решение было ожидаемым.

Причиной для продления в ЕС называют недостаточный прогресс в выполнении минских соглашений. В Кремле такое решение посчитали "тупиковым путём".

Соблюдение минских соглашений Евросоюз ставит в качестве условия для отмены санкций, введённых из-за ситуации на Украине.