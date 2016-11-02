Вялотекущее, тягучее повествование романа Полы Хокинс, который, к слову, рекомендовал к прочтению Стивен Кинг, передалось и его экранизации. По сюжету два года назад Рэйчел бросил муж (Джастин Теру) – у неё никак не получалось забеременеть, он закрутил за её спиной роман с другой (Хейли Беннетт), от которой у него родился ребёнок. Рэйчел продолжает убиваться по этому ловеласу и топит своё горе в вине. Пьёт она дома, в баре и в поезде, на котором просто так туда-сюда катается – работа её тоже «бросила». Из окна поезда она наблюдает за домом, в котором жила раньше, а теперь там её бывший обнимается с новой женой, а также за соседским, где обитает идеальная пара, символизирующая всё, что она потеряла. Героиня им даже имена придумала – Джесс и Джейсон. Однажды Рэйчел напивается до такого состояния, что отправляется к дому своего бывшего. Что было после этого, она не помнит, но на следующий день находят труп Джесс, которая оказывается няней малыша её экс-супруга. Полиция подозревает Рэйчел, да и сама героиня тоже думает, что могла убить в забытьи.



У Тейта Тейлора, снявшего замечательную драму «Прислуга» в 2011 году, мог бы выйти психологический детективный триллер вроде «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, а получилась какая-то фантазия вуайериста или инструкция на тему: почему не стоит убиваться по бывшему. По задумке создателя, зрители должны подозревать каждого героя в убийстве няни, но по факту всё сразу становится понятно. На страдания Рэйчел невыносимо смотреть. Так и хочется её встряхнуть и спросить: доколе? Очаровательную Эмили Блант не узнать в образе размазни. Британская актриса изо всех сил старается оживить персонажа и показать все круги ада, через которые она зачем-то по своей же воле проходит. Кстати, по книге Рэйчел далека от Блант – она невзрачная толстушка, скорее всего, мечтающая быть такой, как Блант.



В общем, это тот случай, когда трейлер интереснее фильма. Никакую интригу вам не придётся распутывать, никакого экшена, саспенса. Финал довольно кровавый – обратите внимание на возрастное ограничение: 18+. На «Девушку в поезде» нужно идти не как на психологический детективный триллер, а как на социальную драму, тогда не разочаруетесь.