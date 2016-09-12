Елена Малышева в своей программе о здоровье вновь поразила зрителей. На этот раз телеведущая, рассказывая о том, какие процессы происходят в организме при приеме слабительного, отправила в "путешествие по прямой кишке" одну из гостей студии и доктора-кардиолога.

Новое видео Елены Малышевой о прямой кишке и слабительном бьет рекорды просмотров, но отзывы о нем у блогеров скорее отрицательные. Чаще других звучит короткое: "Фффууу...!"

Натуралистичность процессов, изображенных в передаче о здоровье, вызывает у зрителей, скорей, неприятные ощущения. Их усиливает тот факт, что в качестве слабительного в путешествие по кишечнику Малышева отправила и соведущего, знаменитого кардиолога, Германа Шаевича Гендельмана.

После прогулки по прямой кишке заслуженный врач сообщил, что снаружи определенно лучше.

«Я в общем с каловыми массами согласен: снаружи лучше», — подытожил Гендельман.

Добавим, Елена Малышева нередко устраивает провокационные "показы" в студии Первого канала, демонстрирующие различные процессы, связанные с жизнедеятельностью человека.

Так, Малышева учила мужчин писать в унитаз без брызг, пела о прививках и мужских яичках, рассказывала о пукании после оргазма (видео), и многом другом.