Захват сирийского города Пальмира боевиками запрещённой в России террористический организации "Исламское государство" произошёл на фоне очередного роста цен на нефть. Некоторые предположили, что данные события могут быть связаны и нападение террористов повлияло на стоимость углеводородов.

Как заявил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, в 20 км от города действительно располагается нефтепровод и это могло отразиться на ценах на нефть, но не стоит переоценивать данное событие и считать его основной причиной удорожания чёрного золота.

–Глобально военные действия в Сирии связаны с контролем за нефтепроводом, но недавний переход Пальмиры под контроль боевиков не является основной причиной подорожания нефти. Нефтепровод от месторождения Джезаль проходит хоть и не очень далеко от Пальмиры, но не через неё саму. Расстояние в 20 км от города до трубы не позволяет утверждать, что, зайдя в жилые районы, боевики автоматически взяли под контроль и транспортную нефтяную систему. Рост нефти обусловлен скорее договорённостью ОПЕК со странами, не входящими в эту организацию о заморозке добычи ещё на 600 тыс. баррелей сверх 1,2 млн баррелей, на которые сокращают добычу страны – члены ОПЕК. Для этого пришлось привлечь к переговорам множество мелких экспортёров вплоть до Узбекистана. Ранее считалось, что договориться такому количеству стран невозможно – слишком велик соблазн увеличить свою долю на рынке. Но, видимо, пример стран ОПЕК и России (на которую приходится заморозка 300 тыс. баррелей из этих дополнительных 600 тыс.) оказался заразительным, а желание получить нефть подороже – велико, – отметил эксперт.

При этом Исаев добавил, что всё это ещё не значит, что цены поднялись на период всего следующего года - многое будет зависеть от того, как эти соглашения будут выполняться. Контролировать объемы добычи всех стран очень проблематично.

–Не исключено, что все нынешние договорённости окажутся лишь фарсом, призванным подстегнуть спекулятивный рост котировок, – заключил он.

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