Президент Российской Федерации Владимир Путин стал ключевым игроком в процессе достижения недавнего соглашения между странами ОПЕК по сокращению добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По имеющимся данным, именно российский лидер смог решить главную проблему, мешавшую добиться результатов: Путин выступил в качестве посредника между Саудовской Аравией и Ираном, чьи взгляды на вопрос о заморозке и снижении добычи нефти различались.

Напомним, что очень долгое время в картеле не могли заключить соглашение из-за того, что саудовцы отказывались снижать добычу нефти, если иранцы и русские не сделают тоже самое. И если в России выразили готовность пойти на такой шаг, то в Иране настаивали, что они не могут согласиться с этим, так как им необходимо нарастить объёмы добычи нефти до момента, когда против страны были введены санкции. Эр-Рияд опасался, что таким образом Тегеран сможет вытеснить саудовцев с рынка, что в итоге и привело к затяжным переговорам. Ещё сильнее ситуации мешал тот факт, что между суннитским королевством и шиитским государством существует геополитическая напряжённость.

Несмотря на все эти трудности, Путину удалось в Китае в ходе саммита "двадцатки" провести встречу с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и договориться о методах борьбы с избытком нефти на мировом рынке. А во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани российский лидер смог выбить ряд уступок, чтобы соглашение было достигнуто.

В конечном итоге это привело к тому, что саудовцы согласились взять на себя основную часть сокращения нефтедобычи странами ОПЕК, а иранцы не станут бравировать этим как своей геополитической победой над соперником. Учитывая тот факт, что Тегеран весьма сухо высказался по поводу решения ОПЕК, можно сказать, что обе стороны предпочли придерживаться достигнутых договорённостей.

Как отмечает агентство, подобное примирение двух враждующих сторон демонстрирует рост влияния России на Ближнем Востоке после начала российской военной операции в Сирии.

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