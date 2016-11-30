Сегодня, 30 ноября, на встрече в Вене страны-члены ОПЕК пришли к соглашению о сокращении добычи нефти. Об этом в среду сообщает Bloomberg со ссылкой на делегата ОПЕК.

По информации издания, стороны договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки до уровня 32,5 миллионов баррелей.

На фоне таких новостей нефть начала резко расти. На 13:23 (16:23 мск) по лондонскому времени скачок составил 7.6 процентных пункта до уровня в 49.90 доллара за баррель.

Напомним, что в эти минуты в Вене проходит встреча ОПЕК, посвящённая принятию решения об ограничении добычи нефти. Предварительные договорённости были достигнуты на встрече в конце сентября на встрече в Алжире.

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