В России с 1 сентября 2016 года стали действовать новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД. Изменения коснулись процесса сдачи теоретического экзамена, площадки, а также города. В частности, за каждую ошибку в теории теперь придётся отвечать на дополнительные пять вопросов, а на площадке с этого момента надо сдавать пять упражнений, а не три.

Как рассказал Metro председатель правления НП "Гильдия автошкол России" Сергей Лобарев, в ГИБДД не готовы к изменениям и у них сейчас нет нужных ресурсов для преобразования.

-Автошколы сейчас озабочены тем, что не отрегулирован вопрос о взаимодействии с ГИБДД. Эти реформы не принесут результата, учитывая тот факт, что в 80% ГИБДД не готовы принимать экзамены на своей материальной базе и будут использовать автошкольные ресурсы, а не все автошколы захотят предоставить свои площадки и автомобили, потому что нужны новые вложения. Надеюсь в ГИБДД отрегулируют этот вопрос. К тому же в ГИБДД добавили два дополнительных упражнения, а практики до сих пор 56 часов, значит придётся увеличивать часы. Я отношусь к нововведениям нейтрально, пятьдесят на пятьдесят, потому что пока ещё не всё понятно, - заявил он.

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