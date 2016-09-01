В России с 1 сентября 2016 года стали действовать новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД. Изменения также не обошли стороной и процесс выдачи удостоверений. Как сообщают РИА Новости, в ГИБДД считают, что нововведения помогут водителям чувствовать себя комфортнее, а также повысят объективность оценки их навыков.

Приятнее всего для любителей посидеть за рулём станет новость о том, что теперь появился регламент, устанавливающий сроки прохождения всех процедур, включая нахождение в очереди (не более 15 минут). Сдача экзамена на права не должна занимать более часа. Также теперь зафиксированы сроки получения прав: если экзамен сдан, то права должны выдать в течение 30 рабочих дней. Для мопеда этот срок составляет 15 дней.

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД с 1 сентября 2016 года коснулись различных типов проверок. В частности, если желающий получить права в теоретической части допускает одну либо две ошибки, то ему придётся ответить на пять дополнительных вопросов за каждый из промахов. Раньше надо было просто ответить минимум на 18 вопросов из 20.

Что касается новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД на площадке, то кандидатам в водители придётся попотеть, ведь теперь придётся сдавать не три упражнения, а пять. Сами варианты исполнения заданий особо не изменились: во "въезде в бокс" лишь поменяли немного разметку, ну и змейка стала немного другой. В экзамене на город изменения коснулись автодромов: если у автошколы если одобренный ГИБДД автодром, то инспекторы примут часть экзамена прямо там. В случае сдачи экзамена на автодроме, данные об ошибках поступают на компьютер, так что инспектор может даже не находиться в машине.

Стоит отметить, что в ГИБДД к изменениями приготовились заранее и обучили весь личный состав заранее, так что в Госавтоинспекции уверены, что проблем в связи с введением с 1 сентября 2016 года новых правил сдачи экзаменов не будет.