Заместитель главы МИД России Михаил Богданов выразил надежду, что Египет откроют для туристов до конца 2016 года. Об этом он заявил в интервью для РИА Новости. На данный момент ситуация зависит от того, как власти страны решили проблемы с безопасностью в своих аэропортах.

"Мы надеемся. Чем раньше, тем лучше",— заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Богданов отметил, что туристы отправятся в Египет не раньше, чем Россия будет уверена, что основные воздушные гавани туристических зон стали абсолютно безопасны и готовы пресечь любые теракты.

"Речь идет об обеспечении должного уровня безопасности в аэропортах Каира, Шарм-эш-Шейха, Хургады. Мы полагаем, что с египетские друзья приблизились вплотную к решению этой задачи",— пояснил он.

Напомним, что ранее главы Министерства транспорта Максима Соколова заявил, что российская сторона в ближайшее время планирует провести новый аудит мер авиационной безопасности в Египте. Специалисты должны будут изучить то, как были исправлены обнаруженные предыдущей комиссией замечания. От их вердикта будет зависеть, когда Египет откроют для туристов.

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