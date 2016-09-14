Группа российских специалистов от Министерства транспорта планирует провести новый аудит мер авиационной безопасности в Египте 6-10 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы ведомства Максима Соколова. Они должны будут изучить то, как были исправлены обнаруженные предыдущей комиссией замечания. От их вердикта будет зависеть, когда Египет откроют для туристов.

"Поедем в ближайшее время с еще одной инспекцией, работаем над этим вместе с египетскими коллегами", — заявил министр.

Отметим, что ранее РФ уже несколько раз направляла проверки в египетские аэропорты. В ходе изучения существующих мер безопасности эксперты заявили о массе нарушений. В частности, в конце июля Соколов сообщал, что у комиссии возникло около 17 замечаний по поводу готовности египетских аэропортов к приёму российских туристов. Больше всего претензий возникло к применению автоматизированной системы доступа биометрического контроля в "чистую" зону аэропортов, а также к порядку контроля багажа и проверки бортового питания.

Напомним, что взрыв российского лайнера А321 компании "Когалымавиа" над Синаем произошёл 31 октября прошлого года. Катастрофа, унесла жизни 224 человек, среди которых было более 20 детей. Теракт стал причиной того, что распоряжением российского президента Владимира Путина пассажирское сообщение России с Египтом было прекращено с 6 ноября 2015 года. С тех пор российские туристы находятся в ожидании того, когда вновь откроют полеты в Египет.

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