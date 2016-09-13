Во вторник, 13 сентября, «Зенит» отправился в Израиль, однако Дзюба и Шатов с командой не полетели.

Главный тренер питерцев Мирча Луческу взял на игру 20 человек.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

Защитники: Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Павел Могилевец, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак;

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Матч против «Маккаби» пройдет в Нетании 15 сентября и начнется в 20:00 по петербургскому времени.