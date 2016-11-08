Представители Анджелины Джоли поспешили рассказать СМИ, что звёздная мамочка договорилась с мужем Брэдом Питтом об условиях опекунства над шестью детьми, передаёт Associated Press.

Все дети смогут остаться жить с матерью. Актёр же не получит равных с женой прав по опеке над детьми. Зато он сможет навещать их.

Кстати, сообщается, что эта договорённость парой была достигнута ещё в конце октября.

Теперь обе стороны конфликта собираются оздоровить отношения в семье, где живут шесть детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Справка

В сентябре 2016 года актриса подала на развод. Причина – "непримиримые разногласия" в семье.

Она потребовала в суде сделать её единственной опекуншей.

По информации адвокатов матери, детей призвали остаться с ней и согласиться на периодические посещения отца.

На прошлой неделе Питт попросил суд установить совместную опеку над детьми.

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