Серьезное ДТП случилось 13 декабря в Петербурге, на пр. Солидарности, с рейсовым автобусом. В аварию попал "Волжанин", следующий по маршруту №12.

- 13.12.2016 в 08.15 по адресу: Невский район, пр. Солидарности д. 8 к.1, произошло столкновение грузового автомобиля марки "Mitsubishi" и рейсового автобуса №12 марки "Волжанин", - рассказали в пресс-службе МЧС города, - Сведения о пострадавших уточняются.

Очевидцы сообщают, что на место ДТП тут же прибыли все тревожные службы.

"Автобус врезался в грузовик, на месте все, даже трамваям не повезло", - отмечают свидетели ДТП.

В Сети появились фото и видео ДТП с автобусом на Солидарности. По ним видно, что у рейсового автобуса серьезно разбито лобовое стекло.

"Скорее всего, водителю стало плохо - он врезался и встал на рельсы, пассажирские двери были открыты, кабина закрыта, позже, когда подъехала скорая и пожарная, они стояли у кабины на путях, потом вдруг автобус поехал и встал на дорогу и тут начали выбивать стекла очень активно вытащили водителя, дальше неизвестно....", - рассказывают в соцсетях очевидцы.

"Когда автобус выехал на трамвайные пути, двери были открыты. Почти все пассажиры повыскакивали прямо на ходу. Может быть от шока - но все сразу разошлись в разные стороны, ушли куда-то...", - отмечают свидетели ДТП.

По официальным данным "Пассажиравтотранса", пострадавших в результате ДТП нет.

"Водитель внезапно почувствовал себя плохо, предрейсовый осмотр отклонений не выявил. Автобус врезался в отбойник. Водитель госпитализирован для установления диагноза", - сообщила Татьяна Клепикова, представитель компании-перевозчика.