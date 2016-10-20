О происшествии 20 октября на трассе "Скандинавия" сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Водитель "Жигулей" уснул за рулем и на скорости въехал в фуру. В результате ДТП легковушка серьезно пострадала, однако водитель выжил, отделавшись лишь травмами.

- Повезло. В рубашке родился, - отметили в комментариях под фото ДТП подписчики паблика.

- Я с ночной смены возвращался домой. И оставалось проехать 1 километр до дома, - позже 20 октября написал в паблике сам участник ДТП, заметив, что даже не помнит, как все произошло.

- Ехал, ехал и приехал. Половина морды смялась, - написал мужчина.

Это не первое серьезное ДТП 20 октября. Ранее в столкновении двух грузовых автомобилей на КАД под Кронштадтом пострадал водитель КамАЗ. Мужчина остался жив, но застрял в смятой кабине. Спасателям пришлось вырезать водителя.

Серьезная авария на КАД под Кронштадтом: КамАЗ протаранил фуру