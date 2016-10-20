20 октября на КАД под Кронштадтом столкнулись КамАЗ и грузовой автомобиль Volvo. Информация об аварии и фото с места происшествия появились в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, в ДТП кабину КамАЗа в буквальном смысле смяло.

- Кабина фуры полностью ушла в прицеп другой фуры. Судя по всему, все печально. Реанимация мчалась из Кронштадта на место ДТП, - написали свидетели в соцсети.

Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось вырезать водителя КамАЗа из кабины.

- Водитель живой. Достали уже. Даже в сознании, - поделились очевидцы в комментариях.

- Отдельный респект Кронштадтской реанимации. Приехали быстрее всех и очень хорошо все делали.

В результате ДТП на КАД 20 октября образовалась большая пробка.

- Вообще встали и не двигаемся, - посетовали водители в паблике.

В пресс-службе МЧС сообщили, что 20 октября к ликвидации последствий аварии на КАД под Кронштадтом с участием двух грузовиков привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.