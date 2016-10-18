Накануне, 17 октября, в Музее карикатуры в Мехико открылась новая выставка. На ней во всей красе представлен кандидат в президенты США Дональд Трамп, передаёт AFP.

Ранее Трамп вызвал настоящий скандал, когда предложил построить стену на границе с Мексикой, чтобы покончить с нелегальной миграцией. Кроме того, он посоветовал за стену заплатить самой Мексике.

Реакция президента Мексики не заставила долго ждать. Энрике Пеньи Ньето категорически отверг эту идею, а речи Трампа сравнил с выступлениями Гитлера и Муссолини. В итоге визит Трампа в Мексику вызвал волну протеста левых сил в этой стране.

Справка

8 ноября 2016 года в США пройдут выборы президента страны.

На кресло главы государства претендуют Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.

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