Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, как относится к президенты России Владимиру Путину. Это произошло во время встречи перед сторонниками в Неваде.

Как сообщает Reuters, в своей речи Трамп отметил, что не исключает возможность сотрудничества с Россией в борьбе против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ) в случае избрания главой государства. При этом, миллиардер отметил, что ещё не знает, как будут складываться отношения двух президентов.

– Тут говорят, что я люблю Путина. Я не люблю и не ненавижу, мы посмотрим, как все сложится. Может быть, у нас будут хорошие отношения. Может быть, у нас будут ужасные отношения, а, может быть, что-то посередине, – сказал Трамп.

Напомним, что выборы президента Америки состоятся 8 ноября 2016 года. На пост главы государства претендуют бизнесмен Дональд Трамп от Республиканской партии и Хиллари Клинтон от Демократической.