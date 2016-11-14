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Обновлено : Сегодня 09:30
- Опубликовано : Сегодня 09:01

Дональд Трамп, новости сегодня: Республиканец отказался от зарплаты и выступил против абортов

  • Данила Белов

При этом новый президент США приемлет однополые браки

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Президент США Дональд Трамп дал интервью в программе "60 минут" на телеканале CBS News, в котором рассказал о том, каким видит будущее Америки. Миллиардер поделился своим видением самых насущных проблем и поведал о своём отношении к наиболее острым темам, которые волнуют американское общество.

Стена Трампа

Ещё до публикации полного интервью телеканал CBS News дал краткий тизер. В представленном ролике Дональд Трамп рассказал ведущей, что не собирается отказываться от своих слов и всё также планирует построить стену на границе с Мексикой. При этом избранный президент отметил, что не ограничится лишь этим и намерен выдворить из страны два или даже три миллиона человек. 

Также Трамп напомнил, что во время предвыборной гонки он заявлял, что стену построят за счёт мексиканской стороны и это обещание остаётся в силе. Для этого от соседнего государства он потребует сумму в размере 5-10 млрд долларов. Если же Мексика откажется, то Вашингтон может наложить запрет на денежные переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.

 

Дональд Трамп об абортах и геях

Миллиардер рассказал в интервью, что в вопросе абортов он всё также придерживается консервативных взглядов и не будет их поддерживать. Он даже отметил, что намерен назначить в Верховный суд страны судей, которые выступают против абортов. 

"Я выступаю в защиту жизни. Судьи тоже будут выступать в защиту жизни", - заявил он, оговорившись, что в большинстве случаев решение об отмене разрешающего аборты закона "будет зависеть от самих штатов".

Трамп также прокомментировал вопрос об однополых браках. По его мнению, это уже решённый вопрос и возвращаться к нему не имеет смысла, так как Верховный суд уже всё давно решил. 

"Это уже не играет особой роли, потому что решение вынесено. Это закон, утвержденный в Верховном суде. Я говорю о том, что с этим все решено", - ответил он на вопрос журналиста о своём отношении к однополым бракам.

 

Миллиардер откажется от зарплаты

Во время программы Трампа спросили, будет ли он на посту президента получать зарплату. На это он ответил, что не намерен зарабатывать на этой должности и планирует работать за номинальную сумму в размере одного доллара США.

"Мой ответ — нет. Я думаю, что по закону я должен получать (по крайней мере) один доллар, так что буду получать один доллар", — сказал Трамп.

Отметим, что зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. При этом главе Белого дома предоставлены отдельные средства на оплату поездок и личные расходы. У него даже есть специальный фонд, который выделяет деньги специально на развлечения.

 

Трамп и Клинтоны

Не обошёл стороной в интервью новый хозяин Овального кабинета и свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон. Он отметил напористость её предвыборной кампании и поделился подробностями телефонного разговора с ней после его победы.

–Хиллари позвонила. Это был красивый поступок. Хотя, конечно, непростой для неё звонок. Могу себе представить, – отметил Трамп.

Также миллиардер сообщил ведущей о том, что ему позвонил и муж Хиллари – Билл Клинтон, что было очень любезно с его стороны. 

–Он сказал, что это была потрясающая избирательная кампания, одна из самых удивительных из тех, что он когда-либо видел, — заявил Трамп. — Он был действительно очень любезен.

Напомним, что 8 ноября в США прошли выборы президенты страны. По итогом голосования новым хозяином Белого дома стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который заручился поддержкой большинства выборщиков. При этом надо отметить, что его конкурентка Хиллари Клинтон смогла получить больше голосов именно простых избирателей.

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