Дональд Трамп, новости сегодня: Республиканец отказался от зарплаты и выступил против абортов

Президент США Дональд Трамп дал интервью в программе "60 минут" на телеканале CBS News, в котором рассказал о том, каким видит будущее Америки. Миллиардер поделился своим видением самых насущных проблем и поведал о своём отношении к наиболее острым темам, которые волнуют американское общество. Стена Трампа Ещё до публикации полного интервью телеканал CBS News дал краткий тизер. В представленном ролике Дональд Трамп рассказал ведущей, что не собирается отказываться от своих слов и всё также планирует построить стену на границе с Мексикой. При этом избранный президент отметил, что не ограничится лишь этим и намерен выдворить из страны два или даже три миллиона человек. Также Трамп напомнил, что во время предвыборной гонки он заявлял, что стену построят за счёт мексиканской стороны и это обещание остаётся в силе. Для этого от соседнего государства он потребует сумму в размере 5-10 млрд долларов. Если же Мексика откажется, то Вашингтон может наложить запрет на денежные переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.

Дональд Трамп об абортах и геях Миллиардер рассказал в интервью, что в вопросе абортов он всё также придерживается консервативных взглядов и не будет их поддерживать. Он даже отметил, что намерен назначить в Верховный суд страны судей, которые выступают против абортов. "Я выступаю в защиту жизни. Судьи тоже будут выступать в защиту жизни", - заявил он, оговорившись, что в большинстве случаев решение об отмене разрешающего аборты закона "будет зависеть от самих штатов". Трамп также прокомментировал вопрос об однополых браках. По его мнению, это уже решённый вопрос и возвращаться к нему не имеет смысла, так как Верховный суд уже всё давно решил. "Это уже не играет особой роли, потому что решение вынесено. Это закон, утвержденный в Верховном суде. Я говорю о том, что с этим все решено", - ответил он на вопрос журналиста о своём отношении к однополым бракам.

Миллиардер откажется от зарплаты Во время программы Трампа спросили, будет ли он на посту президента получать зарплату. На это он ответил, что не намерен зарабатывать на этой должности и планирует работать за номинальную сумму в размере одного доллара США. "Мой ответ — нет. Я думаю, что по закону я должен получать (по крайней мере) один доллар, так что буду получать один доллар", — сказал Трамп. Отметим, что зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. При этом главе Белого дома предоставлены отдельные средства на оплату поездок и личные расходы. У него даже есть специальный фонд, который выделяет деньги специально на развлечения.

Трамп и Клинтоны Не обошёл стороной в интервью новый хозяин Овального кабинета и свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон. Он отметил напористость её предвыборной кампании и поделился подробностями телефонного разговора с ней после его победы. –Хиллари позвонила. Это был красивый поступок. Хотя, конечно, непростой для неё звонок. Могу себе представить, – отметил Трамп. Также миллиардер сообщил ведущей о том, что ему позвонил и муж Хиллари – Билл Клинтон, что было очень любезно с его стороны. –Он сказал, что это была потрясающая избирательная кампания, одна из самых удивительных из тех, что он когда-либо видел, — заявил Трамп. — Он был действительно очень любезен.