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 Опубликовано : Сегодня 20:50

Трамп планирует построить стену и депортировать три миллиона человек

  • Давид Абабеков

Новоизбранный президент намерен претворить в жизнь громкие и пугающие миллионы жителей США обещания

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Трамп в первом интервью после победы в выборах сообщил CBS News, что всё ещё планирует построить стену между США и Мексикой, а также собирается выдворить из страны два или даже три миллиона человек. 

Отрывок интервью:

Ведущая: Вы говорили об ограждении между США и Мексикой в республиканском Конгрессе, вы собираетесь сделать ограду?

Трамп: Для некоторых участков — да, но для других стена более уместна. Я очень хорош в этом. Это называется конструкция.

Ведущая: То есть частично стена, частично ограда?

Трамп: Да, местами может быть оргаждение.

Ведущая: А что по поводу обещаний депортировать миллионы нелегальных иммигрантов?

Трамп: Мы собираемся прогнать или посадить преступников, участников криминальных организаций, наркоторговцев. Их порядка двух миллионов, быть может, даже трёх. Когда стена будет надёжной и всё нормализуется, мы определимся с теми людьми, которых называют потрясающими. Но сейчас важно сделать стену надёжной.

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