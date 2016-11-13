Трамп в первом интервью после победы в выборах сообщил CBS News, что всё ещё планирует построить стену между США и Мексикой, а также собирается выдворить из страны два или даже три миллиона человек.

Отрывок интервью:

Ведущая: Вы говорили об ограждении между США и Мексикой в республиканском Конгрессе, вы собираетесь сделать ограду?

Трамп: Для некоторых участков — да, но для других стена более уместна. Я очень хорош в этом. Это называется конструкция.

Ведущая: То есть частично стена, частично ограда?

Трамп: Да, местами может быть оргаждение.

Ведущая: А что по поводу обещаний депортировать миллионы нелегальных иммигрантов?

Трамп: Мы собираемся прогнать или посадить преступников, участников криминальных организаций, наркоторговцев. Их порядка двух миллионов, быть может, даже трёх. Когда стена будет надёжной и всё нормализуется, мы определимся с теми людьми, которых называют потрясающими. Но сейчас важно сделать стену надёжной.