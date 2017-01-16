Активисты из комитета «Гражданское содействие» и движения «Альтернатива» пытаются довести до суда дело очередной рабыни.

Ей стала девушка из Казахстана Несибели Ибрагимова. Восемь месяцев несчастную насильно удерживали в магазине в Гольяново. Девушка угодила в невольницы уже обкатанным путём: её пригласили на работу, но на месте отняли документы и телефон.

– Забрали и мои вещи, весь чемодан, – рассказывает Ибрагимова. – Себе сказали оставить один комплект одежды. Больше ничего не осталось. Я стала работать в овощном отделе без выходных.

Телефон девушке возвращали раз в месяц: поговорить с мамой. Только в присутствии хозяйки и по громкой связи.

– Мы спали внутри магазина, вместо еды был старый замороженный хлеб, вместо шурпы вода, – вспоминает экс-рабыня. – Есть надо было очень быстро. Всё время били.

Несибели пыталась бежать, но её вернули.

– Нам вечером наливали плохую водку, я иногда забывала своё имя, – жалуется жертва. – Пьёшь и спать ложишься, всё забываешь.

Повторно убежать девушке помогла неравнодушная покупательница магазина, которая довезла её до метро. Там нашлась другая помощница, которая связала Насибели с активистами. Делом уже занимается полиция, а жертва уехала на родину.

Борцы с рабством напоминают, что это не первый подобный случай в Гольяново.

– В предыдущих случаях суд отказывался возбуждать уголовные дела, – рассказала Metro координатор проектов в комитете «Гражданское содействие» Марина Лексина. – Мы получили 9 отказов и вынуждены были подать жалобу в ЕСПЧ. Правоохранительные органы пассивны. Почему так происходит, мне непонятно. Думаю, что дело никто не хочет расследовать, так как в нём замешаны не только владельцы магазинов, но и их «крышеватели».