Минувшей ночью, 7 сентября, в центре Петербурга, на пересечении улицы Восстания и Сапёрного переулка, произошло ДТП с участием такси. Фото с места аварии очевидцы выложили в Сеть. По их словам, молодую пару увезла скорая.

"Пересечение Восстания и Сапёрного пер., 2:30", - подписали фото ночного ДТП свидетели в паблике в соцсети.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, ДТП на улице Восстания произошло в 02.19. Столкнулись Volkswagen Polo и Chevrolet Lacetti.

Два пассажира Volkswagen парень и девушка (1993 и 1994 годов рождения) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства ДТП уточняются.