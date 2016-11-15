Декан юридического факультета Аграрного университета в Петербурге обвиняется в получении взятки от студентов.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено.

По версии следствия, осенью 2015 года декан юрфака Аграрного университета потребовал от двух студентов взятку в сумме 200 тысяч рублей с каждого. Взамен он обещал не отчислять студентов из-за скопившихся задолженностей.

В качестве посредника в передаче взятки выступила специалист по учебно-методической работе Аграрного университета. Как утверждают следователи, в ноябре 2015 года женщина получила часть суммы от одного из студентов.

После передачи взятки декана юрфака Аграрного университета и его пособницу задержали сотрудники УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело передано в суд.

В октябре 2016 года в Аграрном университете в Петербурге вновь разгорелся скандал из-за взятки. Начальник административно-правового управления вуза был задержан сотрудниками УФСБ за получение взятки от директора Калининградского филиала университета.

В Аграрном университете в Петербурге проводят обыски из-за взятки (подробнее)