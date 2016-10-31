Сотрудники Следственного комитета России 31 октября проводят обыски в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете в Пушкине.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела в отношении 51-летнего Руслана Магомаева, начальника административно-правового управления Санкт-Петербургского аграрного университета.

Магомаева подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что 5 октября 2016 года подозреваемый получил от директора Калининградского филиала аграрного университета муляж денежных средств на сумму 1 млн 500 тыс. рублей за общее покровительство и не привлечение его к дисциплинарной ответственности по результатам проведенной ранее проверки.

После получения взятки Магомаев был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Руслан Магомаев заключен под стражу.