Социальные сети "ВКонтакте" и Facebook заблокировали официальные группы "Настоящей "Чёрной пятницы" – глобальной распродажи товаров в Интернете, проведение которой намечено на 24-25 ноября этого года. Организатором акции, которая планирует собрать около 200 онлайн-магазинов (электроника, детские товары, ювелирка, одежда, спортивные товары и другие категории), выступает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Решение соцсети вынесли по обращению ООО «Блэк Фрайдэй», организатора "Чёрной пятницы", распродажи, которая проходит ежегодно с 2013 года. Её проведение запланировано на период с 24 по 27 ноября. Компания является правообладателем торговой марки Black Friday в России.

Светлана Харабурова, коммерческий директор ООО «Блэк Фрайдэй», приветствует это решение.

– Мы считаем его не только обоснованным, но и очень показательным, – говорит она. – Международная практика защиты исключительных прав на торговую марку не признаёт дискуссий в этом вопросе. Есть закон. Есть решения, принятые в рамках этого закона. И пока эти решения в силе, ни у кого нет права этот закон нарушать.

Ранее Алексей Фёдоров, руководитель АКИТ, говорил Metro о том, что товарный знак Black Friday наравне с его русским переводом «Чёрная Пятница», также подпадающим под защиту в настоящий момент, должны быть признаны вошедшими во всеобщее употребление.

– Некоторые участники ассоциации уже оспаривают решение Роспатента о регистрации, – говорит он. – Пока что документов, оспаривающих нашу акцию, мы не получали.