24-25 ноября 2016 года в России состоится масштабная онлайн-распродажа "Настоящая чёрная пятница". Организатором выступит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Как рассказала Мария Тимофеева, руководитель проекта RealBlack Friday, в акции примут участие крупнейшие сетевые магазины и онлайн-сервисы. Всего около 200 компаний, включая М.Видео, “220 Вольт”, Юлмарт, Inventive Retail Group, ELC, Эльдорадо, Lamoda, Детский Мир, Holodilnik.ru, Enter.ru, Ozon, Ситилинк, Pleer.ru, Адамас, Бронницкий Ювелир и другие.

– Мы можем гарантировать стабильную работу сайта распродажи без каких-либо технических проблем и отложенных стартов, а также отсутствие роботизированного трафика, – перечисляет она плюсы для покупателей и ритейлеров.

Алексей Федоров, президент АКИТ, обещает побороться и с искусственными дисконтами, когда цены накручиваются перед проведением акций, а уже потом с них делаются скидки.

"Настоящая чёрная пятница" контрастирует с оригинальной распродажей – "Чёрной пятницей", которая проводилась в России несколько лет подряд и состоится в этом году 24 ноября. ООО "Блэк Фрайдэй", владелец товарного знака, зарегистрированного Роспатентом, планирует защищать свои права.

Формат "чёрной пятницы" появился в США в 60-х годах прошлого века в виде предрождественской распродажи. Скидки в магазинах достигают 90%. В России "чёрная пятница" распространяется только на интернет-площадки.