Телеведущая оставила на время работу и отправилась в Рим, чтобы поддержать своего мужа Дмитрия Тарасова. Дело в том, что в настоящий момент футболист находится в столице Италии на лечении.

– Спасибо огромное ребятам @visalight за то, что быстро помогли мне с шенгеном?￰ И у меня есть возможность быть рядом с любимым, – написала телеведущая под фотографией с загранпаспортом.

Напомним, что 29-летний футболист Дмитрий Тарасов получил травму во время товарищеского матча с Турцией в Анталье (поединок завершился со счётом 0:0).

После этого он был вынужден отправиться в Италию на лечение, поэтому пропустил игру сборной России против Ганы 6 сентября.

Врачи диагностировали у Тарасова разрыв крестообразных связок. Скорей всего, футболисту потребуется операция. Пока неизвестно, сможет ли он продолжить спортивную карьеру.



