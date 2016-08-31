В музее-заповеднике "Бородинское поле" в Можайском районе Московской области собираются воссоздать события 1812 года.

Будут реконструированы бой за Бородино, действия "батареи Богарне" и рейды казаков Платова и кавалерии Уварова, сообщает "Подмосковье 360" со ссылкой на сайт заповедника.

"В масштабной реконструкции примут участие военно-исторические клубы наполеоновской эпохи России, ближнего и дальнего зарубежья. Достоверность исторических образов участников Бородинского сражения обеспечит Международная военно-историческая ассоциация (МВИА) и около тысячи любителей военной истории – участников "Дня Бородина-2016", – говорится в сообщении.

Территория заповедника будет разделена на сектора, посетить которые сможет любой желающий. Для зрителей также организуют трибуны.

Программа исторической реконструкции запланирована на несколько дней с 1 по 8 сентября. 1-2 сентября зрители смогут посетить интерактивные площадки "Военно-исторический бивак 1812 года". 3 сентября можно будет увидеть генеральную репетицию сражения. В центре Бородинского поля можно будет приобрести сувениры и поесть.

Кроме реконструкции боевых действий, зрителей ждут мемориальные мероприятия, научная конференция "Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы", праздничные концерты в честь Дня Воинской славы России.

Приобрести билеты на трибуны можно с 26 по 28 августа с 11:00 до 16:00. Их будут продавать в микроавтобусе рядом с главным входом в музей-панораму "Бородинская битва"