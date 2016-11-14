Вечер на Большой Морской, Театральной площади, улице Глинки стал продолжением тяжелого утра и всего дня. Автомобилисты продолжают стоять в пробках. На этот раз Яндекс. Карты показывают семь баллов.

Как рассказали Metro коммунальные службы, ремонт планировали завершить к полудню 14 ноября. Однако позднее стало понятно, что авария слишком крупная. По новым данным, сотрудники должны уложиться в крайний срок - до 23:30.

Тем временем, движение контролирует регулировщик, а автовладельцы, стоя в пробках, снова делятся впечатлениями в сети.

- Мы с Васьки пока что ещё только 1,5 часа пытаемся уехать но с таким движением стоять ещё столько же!!!

- Зато тепло,комфортно,музыка,сидишь,а не ногах стоишь,как в общественном транспорте ....всё ж как ни как ,свобода передвижения!!!

- Первый раз в жизни оставил машину (на В.О.).... В 23 сгоняю заберу... а и ещё и под знаком, надеюсь не эвакуируют.

Напомним, главная причина такого затора - коммунальная авария. Как пояснили Metro в пресс-службе АО "Теплосеть Петербурга", около 02:45 на Большой Морской, 69 произошло технологическое нарушение на трубопроводе. На место прибыли специалисты службы и сотрудники ГИБДД, движение было ограничено.