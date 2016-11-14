Театральная площадь, улица Глинки, площадь Труда и Благовещенский мост стали во многокилометровой пробке. По состоянию на 10:20 Яндекс. Карты оценивают ситуацию на шесть баллов. Транспорт движется не быстрее 3-5 км.ч.

Ситуация не меняется уже три часа. Главная причина такого затора - коммунальная авария.

Как пояснили Metro в пресс-службе АО "Теплосеть Петербурга", около 02:45 на Большой Морской, 69 произошло технологическое нарушение на трубопроводе. На место прибыли специалисты службы и сотрудники ГИБДД, движение ограничено.

На устранение аварии у коммунальщиков есть 20 часов. Планируется, что работы завершатся около 11:20, последствия аварии будут устранены. А значит, и движение будет постепенно восстановлено. А вот ситуация с тепло- и водоснабжением в ближайших домах будет выясняться.

Сообщения от очевидцев в Сети начали поступать еще с семи утра. Кто-то предупреждал остальных, кто-то уже опаздывал на работу, а кто-то - решил не ехать в институт.

- Из-за прорыва теплотрассы ГИБДД направляет транспорт, движущийся в сторону пл.Труда, с Театральной по ул.Глинки, а далее по наб. Крюкова канала. Пробка начинается примерно за 1.5 км от Театральной площади. Движения практически нет. Сотрудник ГИБДД дал комментарий, что как минимум до позднего вечера ситуация в районе не изменится.

- Очень поздно они поставили знак "проезд запрещён", еще на перекрестке должны были ограничить знаком. Все на Глинки до моста набились, ни туда - ни сюда.

- Только что с остановки, ждал полчаса автобуса на Римского-Корсакова, затем пошел в сторону Сенной - и там все стоит, абсолютно во всех направлениях - все стоит. Универ, не сегодня.

- Я поставил все свои рекорды, с Кораблестроителей до Звездной, а далее до Пролетарской за 2 часа! Спасибо понедельнику за это!