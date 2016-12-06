Близкая подруга медсестры Надежды Дураченко, погибшей при обстреле госпиталя в Алеппо, рассказала Metro, что 40-летняя женщина не хотела ехать в Сирию.

– Город Биробиджан очень маленький, – рассказывает Metro подруга Дураченко Елена Башкова. – О том, что наши девушки погибли, люди узнавали друг от друга. Мне позвонили одноклассники…

В голове не укладывается, что Нади больше нет. Мы с ней вместе учились в школе, потом в медицинское училище вместе пошли. Она была такая "малюська", но очень боевая.

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В школе в классе седьмом, наверное, ребята почему-то начали травить одну девочку. Ну, знаете, как бывает – энергии много, мозгов мало, кто-то назвал её "редиской" и понеслось. Так вот, Надя за неё перед всеми заступилась. Ей было всё равно, какого ты роста, какой ты широкий, на любого попрёт, если он не прав – одним разговором задавить могла. Ничего не боялась, маленькая такая и боевая. Артистичная, с чувством юмора, очень хорошая девчонка… Не потому, что, вот, она погибла, и теперь так надо говорить. Она такая и была на самом деле".

По словам Елены, Надежда не хотела ехать в Сирию, но была обязана туда отправиться:

– Мы тут с девчонками общаемся, и такие мысли, что где Биробиджан и где эта Сирия… Зачем это было нужно? Но кто-то говорит, что погибла героически… Тут о судьбе задумываешься. Это надо же так за тысячи километров ехать, чтобы там погибнуть. Но у неё и отец был военным доктором, и брат по контракту служит…

Это была её вторая командировка в Сирию. У нас знакомые знакомых из госпиталя говорили, что девочки туда второй раз ехать не хотели. Но они военнообязанные. Ночью, якобы, позвонили, и сказали утром прибыть туда-то. И всё. Я Надю в последний раз видела месяц назад примерно, на выходе из супермаркета. Привет-привет! Как дела? Чмоки-чмоки и пока… А оказалось, что это был последний раз…

И теперь мы гадаем, кто из девочек первой погиб. Та, что первой, наверняка будет в закрытом гробу… Там прямое попадание.

По словам подруги Надежды Дураченко, прощание должно быть в городском Доме культуры:

– Начальник госпиталя, где они работали, вылетел в Москву, кажется. Завтра с однокурсниками к маме Нади хотим пойти. И очень боимся. Зальём просто всё слезами… Ей и мужу Нади сегодня звонили из военкомата. Дочь у неё во Владивостоке учится, 19 лет. Не представляю, как ей об этом скажут…